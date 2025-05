Rodrigo Santoro na Sessão da Tarde: qual filme vai passar hoje na TV Globo, terça-feira (06/05)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (06/05), às 15h25, o filme "O Que Esperar Quando Você Está Esperando", dirigido por Kirk Jones e estrelado por Anna Kendrick, Cameron Diaz, Chris Rock, Dennis Quaid, Elizabeth Banks, Jennifer Lopez, Matthew Morrison e o brasileiro Rodrigo Santoro. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme O Que Esperar Quando Você Está Esperando?

Holly (Jennifer Lopez) é uma fotógrafa casada com Alex (Rodrigo Santoro) e quer muito adotar uma criança. Ele concorda com a ideia, mas a proximidade de receber o bebê faz com que tenha dúvidas se está preparado para a tarefa de ser pai. Wendy (Elizabeth Banks) sempre sonhou com o brilho da gestação e, após dois anos de tentativas, enfim está grávida. Entretanto, ela e o marido Gary (Ben Falcone) precisam lidar com a rivalidade do pai dele, Ramsey (Dennis Quaid), que está esperando gêmeos com a jovem Skyler (Brooklyn Decker). Jules (Cameron Diaz) apresenta um reality show onde os participantes precisam emagrecer e acaba de ganhar a Dança das Celebridades ao lado do parceiro Evan (Matthew Morrison). Eles mantêm um caso há poucos meses e, sem esperar, ela engravida. Há ainda Rosie (Anna Kendrick), uma jovem vendedora de sanduíches que tem relações sexuais com Marco (Chace Crawford), que trabalha como vendedor em outro trailer. Ela engravida, o que faz com que os dois se aproximem cada vez mais.

Veja o trailer do filme "O Que Esperar Quando Você Está Esperando"

Informações do filme "O Que Esperar Quando Você Está Esperando"

Título original: What To Expect When You're Expecting

What To Expect When You're Expecting Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h50min

1h50min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: romance, comédia, drama

romance, comédia, drama Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)