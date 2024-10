Público conhece elenco de ‘Vale Tudo’, remake da TV Globo; saiba quem será a vilã Odete Roitman

Os atores que vão interpretar personagens icônicos da nova versão de ‘Vale Tudo’, foram conhecidos no Upfront Globo, que ocorreu nesta quarta-feira (17), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

A grande novidade da noite foi a revelação de quem irá dar vida a nova Odete Roitman. A escolhida para o papel é a atriz Debora Bloch. Outras revelações ocorreram, veja: Bella Campos, como Maria de Fátima; Humberto Carrão, como Afonso; Cauã Reymond, como César; Renato Góes, como Ivan; Julio Andrade, como Rubinho; Belize Pombal, como Consuêlo; Karine Teles, como Aldeíde; Malu Galli, como Celina, e Luis Salem, como Eugênio. Taís Araujo, que interpretará Raquel.

“Nossa versão dessa história icônica se conecta com o Brasil de hoje e, nesse sentido, oferece muitas oportunidades para o público se conectar. Estamos fazendo uma ‘atualização vintage’. Quem viu a novela vai se deliciar com um farto 'fan service’ e, ao mesmo tempo, se surpreender com a nova narrativa. Os que não assistiram à primeira versão vão ter contato com a potência dessa obra, fenômeno da dramaturgia brasileira completamente ancorada nos dias de hoje - nas tecnologias, questões éticas e conceitos atuais”, adianta a autora Manuela Dias.

‘Vale Tudo’ tem estreia prevista para 2025, como parte da celebração dos 60 anos da TV Globo. A obra vai trazer para a atualidade um dos maiores títulos da teledramaturgia brasileira, escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e exibido originalmente em 1988.

A trama gira em torno do conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos), sobre se é possível ou não ser muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, honesto no Brasil. O embate entre elas vai mobilizar todos os núcleos da trama, provocando enfrentamentos éticos, histórias de amor e encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A história ganha atualizações na estética, na abordagem de temas e em desdobramentos da trama: o clássico bordão “Quem matou Odete Roitman?” promete novo frisson com a possibilidade de um desfecho diferente em 2025.

De um lado, a mania de grandeza de Maria de Fátima (Bella Campos) torna a pacata Foz do Iguaçu, no Paraná, pequena para sua ambição. Do outro, sua mãe, Raquel (Taís Araújo), uma mulher forte, batalhadora, que preza pela honestidade acima de tudo. Maria de Fátima não vê a hora de ter uma vida de influencer, tal qual as celebridades que acompanha na internet, e abandonar tudo o que lembre a sua detestável vida. E ela não vai medir as consequências para chegar aonde quer: com a morte do avô, vê na venda da herança a oportunidade de se mudar para o Rio de Janeiro e seguir com seu plano, nem que isso signifique enganar e deixar a mãe para trás.



Na cidade carioca, a trama ganha novos e importantes personagens, como a icônica vilã Odete Roitman (Debora Bloch), nesse embate ético sobre ser ou não ser honesto, que conduz toda a narrativa e convida o público a refletir, vibrar e se emocionar. "Grandes histórias merecem ser recontadas, grandes personagens merecem ser relidos por novos intérpretes, novos olhares e percepções. É uma novela sempre nova, viva, envolvente e apaixonante", conta o diretor artístico Paulo Silvestrini.