Paraenses se revoltam depois de perfil de 'The Voice' omitir Dona Onete em autoria de canção

Após a paraense Thaline Karajá, de 26 anos, se apresentar nesta quinta-feira (29) no “The Voice Brasil” e ser escolhida para o time de Carlinhos Brown, seus conterrâneos celebraram na web o sucesso da cantora indígena.

Interpretando a canção “Banzeiro”, a santarena natural de Alter do Chão viu a cadeira virar no último segundo de sua apresentação e entrou na disputa.

O palco enche de energia boa quando toca axé, né? ✨ ''Banzeiro'', de Daniela Mercury (@danielamercury), no palco do #TheVoiceBrasil, na voz da Thaline Karajá! #TheVoiceBrasil 👉 https://t.co/jJHT9NEInu 🎤🎵 pic.twitter.com/5SXMHvyTfB — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) October 30, 2020

Contudo, logo depois, o perfil do reality show no Twitter postou um clipe da apresentação de Thaline, dizendo que a canção Banzeiro, composta e lançada por Dona Onete no disco homônimo, seria um axé, afirmando que a música era de Daniela Mercury.

A baiana regravou a canção em 2017, fazendo um grande sucesso no carnaval. Contudo, ela foi composta pela paraense de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, sendo lançada no ano anterior.

"Axé? The Voice Brasil, queridos, a música é da DONA ONETE. 'Ok' que ela tbm foi interpretada pela Mercury, mas a música é da RAINHA DONA ONETE E é do PARÁ, REGIÃO NORTE, AMAZÔNIA... OK?", disse uma usuária do Twitter.

"Minha filha tu te manca, essa música é composição de DONA ONETE. Daniela regravou lindamente, mas esse ritmo não deixa de ser paraense!!!", declarou outro perfil.

Na apresentação, o programa mostrou que a composição era de Ionete da Silveira Gama, nome de batismo da marajoara Dona Onete, mas o erro do perfil na internet não agradou nada os paraenses. Ainda durante a apresentação, o próprio Carlinhos Brown disse que a canção era um axé e que "celebrava o nordeste".

Confira outras reações:

Sim minha filha, bora dar os devidos créditos a compositora real que é a Dona Onete pic.twitter.com/QQRjFg21Rj — insta: willgcm1 (@willgcm) October 30, 2020

A música é da Dona Onete, nosso orgulho do estado do Pará.

Por favor, corrijam isso e exaltem os artistas que merecem tbm 😊 — Babí Curly 👩🏽‍🦱♈🔥 (@babicarneiro_) October 30, 2020