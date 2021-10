No Dia do Idoso, TV Globo exibe o especial 'Falas da Vida'

Atriz, cantora, locutora e apresentadora, Zezé Motta estará no palco do especial ‘Falas da Vida’, na TV Globo, nesta sexta, 1º de outubro, Dia Internacional dos Direitos das Pessoas Idosas, para conduzir uma conversa com cinco personagens anônimos.

Eles foram escolhidos cuidadosamente pela equipe do programa, que tem direção geral de Patrícia Carvalho e roteiro de Inês Stanisiere, para representar esse grupo 60+ que soma hoje cerca de 20 milhões de brasileiros.

Aos 77 anos, Zezé é ainda vice-presidente do Retiro dos Artistas e, portanto, conhece bem as delícias e as dores de ser idoso no país. “É lastimável a situação do idoso hoje no Brasil. Tem aquela coisa básica, que é comida no prato hoje, a vacina no braço, e falta tudo isso... Se falta o básico, imagina pensar no idoso? Esse grupo acaba ficando sempre em segundo plano. Não existe um pensamento elaborado de forma decente para quem atinge a terceira idade. Temos muita luta pela frente”, comenta.

Zezé tem uma boa relação com o envelhecimento e se enxerga diferente hoje do que era quando iniciou sua carreira profissional. “Sem sombra de dúvidas, a maturidade, a bagagem e a experiência são mudanças perceptíveis. Depois que você vira 50+, passa a enxergar a vida de outra maneira, com outros olhos”.

E ela não para, sua rotina de vida é trabalhar. “Minha agenda todo dia tem alguma coisa, dizem que eu sou onipresente (risos). Na alimentação, não como carne vermelha, evito fritura, doces, e bebo muita água. Uso creme do dedo mindinho do pé ao último fio de cabelo e também gosto de tomar sol e fazer pilates”.