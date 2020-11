Netflix confirma contratação de Manu Gavassi

A Netflix confirmou a contratação de Manu Gavassi, nesta terça-feira, 3. Em postagem no Twitter, a plataforma de streaming denomina a cantora e atriz de "nova estrela" da empresa. A postagem traz um vídeo com a terceira colocada do Big Brother Brasil 20.

No vídeo, Manu fala que o nome da série que ela fará na Netflix, "Condom Ladies", a deixa irritada e que reprova o vazamento de informações sobre o trabalho dela:

"Eu sou uma mulher, uma mulher bem resolvida, independente e que vai descobrir quem vazou as informações do meu trabalho todas erradas, destruindo meu sonho de ter um vídeo de contratação mais legal que o do Bruno Gagliasso".

🇺🇸 Condom = 🇧🇷Camisinha

🇺🇸 Ladies = 🇧🇷Mulheres

❓Condom Ladies = 🤷‍♀️Não sei o que significa, mas não é uma série minha

🧚‍♀️Manu Gavassi = ✨A mais nova estrela da minha família <3 pic.twitter.com/wjc89IRTam — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 3, 2020

O seriado "Condom Ladies", de autoria de Natalia Klein, tem lançamento previsto para 2021 e tem também previstas as participações de Bruna Marquezine, Enzo Romani, Carol Castro, Danilo Mesquita e Sheron Menezes.

Manu também postou spoiler sobre o assunto nas redes sociais dela:

E aqui: