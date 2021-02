MTV anuncia 'Acústico' com a banda de K-pop BTS

A MTV acaba de anunciar que o grupo BTS se apresentará em uma edição especial da franquia de sucesso Acústico MTV. Com estreia mundial, o Acústico MTV: BTS vai ao ar dia 23 de fevereiro, às 23h, com exclusividade na MTV.

O BTS fará uma performance inédita direto de Seul, na Coreia do Sul - oferecendo a seus fãs um lugar na primeira fila para versões nunca antes vistas dos sucessos mais marcantes da carreira do grupo, além de músicas de seu último álbum BE (Essential Edition), em um ambiente totalmente intimista. O álbum BE alcançou a posição número #1 na parada da Billboard 200 e inclui os singles "Dynamite" e "Life Goes On".

Juntos, MTV e BTS criaram alguns momentos e performances inesquecíveis, incluindo a estreia do grupo no palco do MTV VMA em agosto, onde realizaram a primeira apresentação de "Dynamite", antes de receberem os prêmios de Melhor Artista Pop, Melhor Grupo, Melhor Artista K- pop e Melhor Coreografia.

Em outubro de 2020, Miley Cyrus comandou o sucesso Acústico MTV: Miley Cyrus Backyard Sessions. Recentemente, a MTV lançou o Acústico MTV em Casa para coincidir com o lançamento do Especial #JuntosADistância.

BTS é uma banda sul-coreana que tem conquistado os corações de milhões de fãs em todo o mundo desde sua estreia, em junho de 2013. Os membros do BTS são RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Reconhecido pela música autêntica, performances de alto nível e a forma como interage com seus fãs, o grupo se estabeleceu como superstar mundial quebrando incontáveis ​​recordes.

O BTS mobilizou milhões de fãs em todo o mundo (intitulados Army), liderou as principais paradas musicais, apresentou-se em vários shows esgotados em estádios, foi indicado ao Grammy na categoria "Best Pop Duo/Group Performance", além de faturar vários prêmios de prestígio como o Billboard Music Awards, American Music Awards e MTV Video Music Awards.