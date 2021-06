Morre vice-campeã da 1ª temporada do ‘Masterchef Brasil’

A vice campeã da 1ª temporada do 'Masterchef Brasil’, Helena Manosso, morreu nesta terça-feira (8). O óbito foi confirmado por Lucio Manosso, marido da ex-participante do reality. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.

Em 2014, Helena participou das gravações do programa culinário. Na ocasião, ela chegou a quebrar o osso do dedinho do pé. Porém, ela permaneceu na competição ao lado do companheiro e perdeu somente na última prova, dando lugar a campeã Elisa Fernandes.

Helena e Lucio eram donos da Salt & Pepper, uma empresa que oferecia serviço de chef em casa, aulas, consultoria e eventos.