Lorena Queiroz, estrela de 'Carinha de Anjo', estreia série na Discovery+

A atriz Lorena Queiroz, de 11 anos, que vive a personagem Dulce Maria na novela infantil "Carinha de Anjo", do SBT, vai estrear um novo trabalho no próximo dia 25. Ela vai protagoniza a série infantil "7 Chances Para...", na Discovey+. “Estou mais do que ansiosa. Foi uma experiência muito legal! O Discovery foi o primeiro canal infantil que assisti e, agora, trabalhar em um projeto deles me deixa muito feliz”, comemora Lorena.

A série conta a história de Nina (Lorena), uma garota de 10 anos que sempre desistia de ir adiante com as coisas novas que queria experimentar. Até que ela decide seguir a regra de ouro de sua bisavó Nana Nina (também interpretada pela atriz), que foi uma garota intrépida que deixou registrado em um diário a estratégia para se superar: ela dá a cada novo desafio sete chances antes de pensar em desistir.

Junto com os primos Nuno (Pedro Burgarelli) e Sabrina (Carol Roberto), Nina fará o que estiver a seu alcance para seguir os passos da bisavó e também tornar-se uma pioneira à frente de seu tempo. Entre as habilidades que a menina desenvolve ao longo da temporada estão andar de patins, lançar uma força-tarefa para limpeza da praia, malabarismo e animação em stop-motion.



A produção da On Air Entertainment, feita com exclusividade para o canal, foi criada para o público com idade de 4 a 8 anos. A série terá 10 episódios, sendo que os dois primeiros serão exibidos na pré-estreia do próximo dia 25 de março, às 15h10 e às 19h30, no Discovery Kids.



“A principal mensagem que ela vai passar é sobre persistência. Quando você persiste, tenta e não desiste nas primeiras dificuldades, fica mais fácil conseguir o que se deseja. Vai ser muito legal, divertido e fofo! Já assisti a alguns trechos e me encantei muito. Tenho certeza que todos vão amar!”, idealiza Lorena.

Fenômeno nas redes sociais, com mais de 7 milhões de seguidores, atualmente. “Só tenho a agradecer o carinho dos meus fãs e todos os que torcem por mim. Estou muito feliz com todas essas conquistas e me sinto muito abençoada e motivada a fazer o meu melhor, sempre”, afirma.