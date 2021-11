Juliette grava com o Portas dos Fundos

Nesta quinta-feira, 4, o Porta dos Fundos divulgou o esquete do episódio “Peçanha Contra Juliette”, que conta com a participação especial da vencedora do Big Brother Brasil 21. Nele, Peçanha (Antonio Tabet) e Mesquita (Pedro Benevides) sequestram a atriz e fazem um pedido nada usual: que ela seja a garota propaganda do kit gás da comunidade. O roteiro é de Matheus Mad e Antonio Tabet e a direção, de Vini Videla,

Como parte da “parceria”, Peçanha sugere que Juliette cante um funk feito por ele “Compre o kit gás / Faz que nem a Juliette / Se o arrego não brotar / Cancelo o gatonet!”. Eles passam a chantageá-la para que aceite a proposta.