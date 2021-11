José Hamilton Ribeiro e 'repórter secreto' do Fantástico deixam a TV Globo

Dois jornalistas premiados deixaram a Rede Globo nesta sexta-feira (26) José Hamilton Ribeiro, que tinha mais de 40 anos no jornalismo da Globo, e Eduardo Faustini, repórter investigativo do "Fantástico". Os desligamentos foram amigáveis e causaram comoção na emissora, que vem reduzindo custos para amenizar a crise econômica. A informação foi divulgada pelo UOL.

José Hamilton Ribeiro teve passagens pelo "Fantástico", "Globo Repórter" e "Globo Rural". Na década de 1960, o jornalista perdeu a perna após pisar em uma mina terrestre durante a Guerra do Vietnã. Entre as principais reportagens dele estão na "Trilha da Onça", "Um passeio pelo Vietnã", "O ciclo do tropeirismo", "O trabalho dos índios bakairis" e uma investigação dos índios bakairis" e uma investigação científica no Rio Paraguai. Ele começou a trabalhar para a Globo como freelance em uma reportagem exibida pelo "Globo Rural" na comemoração do primeiro ano de existência, em 1981.

Já Eduardo Faustini ficou conhecido como "O Repórter Secreto" do Fantástico. Ele jamais exibiu o rosto na televisão para preservar a integridade física, mesmo assim, já foi ameaçado durante as investigações.

No currículo Faustini tem reportagens como a que levou à prisão do ex-coronel da PM, acusado de comandar grupos de extermínio, Hildebrando Pascoal. Em 2014, estreou mais uma série de reportagens no "Fantástico", chamada "Cadê o dinheiro que estava aqui?", em que investigou denúncias sobre desvios de impostos.