Jojo brinca sobre abstinência sexual: 'Tô pronta pra fazer a Virgem Maria'

A cantora Jojo Todynho surpreendeu na madrugada de hoje, em "A Fazenda 2020", ao confessar que chamou Mateus Carrieri para um papo mais quente dentro do reservado. Afinal, ela está sofrendo de abstinência sexual no confinamento da RecordTV.

Em conversa com Lucas Maciel, a funkeira contou que tem sido difícil manter a cabeça no lugar dentro do jogo, já que a pressão por voto e alianças tem cada vez mais se intensificado ao longo das semanas.

"A mente é algo muito louco. Você começo a ficar imaginando e ter que fracionar tudo. Po***, eu vou explodir".

"Tem que desligar uma hora. Por isso, eu tento falar alguma coisa lá de fora ou faço alguma brincadeira. Se ficarmos só nisso, a gente vai bugar", aconselhou Lucas.

Sem papas na língua, Jojo contou que fala besteira mesmo para se sentir mais aliviada e revelou ter convidado Mateus Carrieri para um momento mais íntimo no reservado devido a falta de sexo causada pelo confinamento.

"Eu tenho que falar sacanagem o tempo todo pra pensar. Eu fui lá no reservado pedir um chá de camomila. Aí, acho que eu virei e falei assim 'quero dois saquinhos' porque não saia sache. Fiquei pensando e pedi 'quero dois chás de picão, não de camomila'. Olha a minha mente", contou.

Oh, meu Deus. Hoje falei para o Mateus 'entra aqui no reservado. Essa punição vale'. Eu tô pirando, cara. Eu tô pronta para me convidarem aqui na Record pra fazer a Virgem Maria. Não é possível!".

Lucas Maciel caiu na gargalhada com a confissão da peoa e o Playplys - plataforma de streaming do reality show "A Fazenda 12" - cortou o papo.