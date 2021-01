Internautas pedem Ana Furtado em ‘BBB21’ e ela brinca: ‘Há mais de 20 anos confinada com o Big Boss'

As especulações em torno dos possíveis participantes do Big Brother Brasil 2021 estão à mil. Dentre os vários nomes de influencers, sub celebridades e artistas cotados para entrar na ‘casa mais vigiada do Brasil’, internautas também a cogitaram a possibilidade de Ana Furtado, casada com o diretor do programa, Boninho, ser uma das ‘sisters’ do ‘BBB 21’.

A apresentadora quis entrar na brincadeira das tentativas e acertos de quem estaria no reality show que rola na web há dias, e usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para falar se toparia a experiência de ficar confinada com 19 desconhecidos.

"Vi uns comentários aqui dizendo que vou participar do BBB21 . Só como telespectadora, gente! Pera aí, né... Eu já vivo há mais de 20 anos (e contando...) confinada com o próprio Big Boss! Querem confinamento maior que esse?", escreveu Ana, no Twitter.

Vi uns comentários aqui dizendo que vou participar do @bbb 21. Só como telespectadora, gente! Pera aí, né... Eu já vivo há mais de 20 anos (e contando...) confinada com o próprio Big Boss! Querem confinamento maior que esse? 🤣❤️🥰 — Ana Furtado (@ana_furtado) January 7, 2021

Apesar de diariamente saírem infinitas listas com prováveis nomes dos participantes, Boninho garantiu que ninguém acertou quem serão os próximos ‘brothers’.

“Não adivinharam nada. É chute atrás de chute. Feliz Natal para todo mundo. Vamos torcer para 2021 cheio de vacina", desejou ele. "BBB tem gente com meio pé dentro da casa, #redebbb tem muito chute e nenhum acerto. É Natal e um feliz Ano Novo pra todo mundo!", acrescentou Boninho na legenda.