Guga Chacra e Ana Paula Araújo comentam novo look de Ana Maria: 'Lady Gaga'

O visual novo da apresentadora Ana Maria Braga deu o que falar hoje na Rede Globo e nas redes sociais. A comandante do "Mais Você" apareceu com os cabelos loiros longos e recebeu "elogios" dos colegas.Ao aparecer no "Bom Dia Brasil", a âncora Ana Paula Araújo destacou que Ana Maria não parava em apenas um estilo.

"Ana Maria Braga, pelas minhas contas, é o terceiro penteado diferente esta semana, para inveja de Alex Escobar [que é careca]", disse a jornalista.

Ana respondeu dizendo que estava animada. "O cabeleireiro vem e eu digo: 'hoje quero esse'", contou.

Já dentro do "Mais Você", Ana estava comentando a posse de Joe Biden ontem, nos Estados Unidos, com o jornalista Guga Chacra.Ele, que sempre repercute os comentários sobre o seu cabelo despenteado, elogiou Ana: "Você está estilo a Lady Gaga hoje, viu, Ana"

A apresentadora disse que era uma "homenagem" pelo assunto e pediu para Guga explicar o cabelo dele — que, em razão das aulas de natação e a ação do cloro, fica do jeito que é.Momentos depois, ambos comentaram a apresentação de Lady gaga ontem, cantando o hino dos Estados Unidos.Mas será que parece mesmo?