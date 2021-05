Globo vai exibir o show de Sandy e Júnior

Após o sucesso da série documental sobre a carreira de Sandy & Júnior, que vem sendo exibida nas tardes de domingo, a Globo decidiu levar ao ar, no mesmo horário, o show da turnê "Nossa História", que marcou a volta dos irmãos ao palco após 12 anos, em 2019. Com isso, a emissora vai adiar a estreia do "The Voice Kids".

O último episódio da série será veiculada no domingo, 23. O documentário vem conquistando a liderança da audiência no horário.

O especial do show foi gravado no Allianz Parque, em São Paulo, e também traz imagens de outros shows da turnê. O programa vai trazer os maiores hits de Sandy e Júnior, que completam 30 anos de carreira.

A turnê foi uma das mais lucrativas do mundo e teve 19 apresentações, sendo 16 no Brasil, inclusive em Belém, uma nos Estados Unidos e outra em Portugal.

“A gente sabe da importância da televisão para levar informação e também distração para o público, especialmente nesse momento. Estamos nos esforçando bastante para superar as limitações trazidas pela pandemia e oferecer uma programação de entretenimento variada e interessante para todos que estão juntos com a gente nessa”, explica do diretor da Globo, Amauri Soares.