Globo divulga que estreia do BBB21 será no dia 25 de janeiro

A Rede Globo finalmente divulgou a data de estreia do BBB21. O reality show de maior audiência da televisão brasileira estreará no dia 25 de janeiro de 2021, ou seja, daqui há menos de um mês. A emissora busca repetir o sucesso da edição 2020, que foi o programa mais comentado no Twitter mundial. Uma das primeiras mudanças será que os novos integrantes ficarão confinados por 100 dias.

O programa continuará com a apresentação de Tiago Leifert, e irá misturar os participantes famosos e anônimos, separados nos grupos Pipoca e Camarote. Um dos nomes cogitados é a influencer fitness Gabriela Pugliesi. O prêmio continua o mesmo R$ 1,5 milhão de reais.

A vigésima primeira edição do BBB tem uma expectativa de faturar para a Rede Globo mais de R$ 270 milhões só em patrocínios.