Fernanda Montenegro diz que teria dado Oscar de 1999 para Cate Blanchett

Fernanda Montenegro, que está com 91 anos, foi entrevistada na "Conversa com Bial", na última sexta-feira, 27. Na entrevista, ela recordou quando concorreu ao Oscar com o filme "Central do Brasil", em 1999.

Glenn Close, em comentário à imprensa, disse que a brasileira deveria ter levado a estatueta naquele ano, em lugar Gwyneth Paltrow, que foi escolhida pela academia pela interpretação em "Shakespeare Apaixonado".

Mas a dama do cinema nacional, não concordou com o comentário elogioso de Glenn Close e respondeu de forma generosa: "É uma avaliação dela (Glenn). Eu teria dado o prêmio para (Cate) Blanchett. Ela tinha feito duas Rainhas Elizabeth naquele ano extraordinárias". Cate concorria pelo papel da Rainha Elizabeth em “Elizabeth”.

Pandemia e origem da tevê

Fernanda também falou sobre o medo da morte trazido pela pandemia e os primórdios da televisão, quando os artistas de rádio adaptavam o trabalho para o novo veículo de comunicação e tinham dúvidas sobre a audiência, devido ao pequeno número de televisores no Brasil.

"No fim do ano passado eu estava esgotada de emoção. Me preparei para este 2020. Eis que a morte se apresentou de uma forma tão física, parece coisa medieval."

"A gente tinha que pôr o produto no ar. Para quem, não sei. Havia uns seis aparelhos espalhados por algumas praças. Aquilo era feito... Será que alguém tá vendo? Será que isso vai permanecer?"