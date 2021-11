Erasmo Viana diz que usaria arma de paintball para atirar em gays

O influenciador digital Erasmo Viana deixou o público mais uma vez surpreso com uma declaração homofóbica dentro do reality “A Fazenda 13”. Na última segunda-feira (03), Erasmo confessou que já pensou em atirar em gays no Parque do Ibirapuera com uma arma de paintball. A declaração foi feita durante uma conversa com Gui Araújo e Thiago Piquilo.

Erasmo disse ter problemas para se exercitar no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, porque alguns casais gays tem relações íntimas lá. “Velho, a noite é um motel a céu aberto o Ibirapuera. Os gays, cara, eles vão… E outra, quem treina lá, como eu corro todo dia de manhã lá, às vezes, vê os papeis melados de bo*** no chão, camisinha pra car*lh*. Quando você corre dentro do mato, de noite, os caras vão ter relações lá”, iniciou Erasmo.

Por causa disso, Erasmo declarou que já quis atirar nos gays do parque com uma arma de paintball. “Aí, encosta nas árvores, fica tendo relações e, no outro dia, quem vai correr pega a rebarba. Eu falava com os caras, com o Rodrigo, de pegar uma arma de paintball um dia e sair dando por lá”, afirmou o ex de Gabriela Pugliesi.