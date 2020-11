Emilio Dantas e Fabiula Nascimento dizem ter visto 'ETs' na quarentena

Emilio Dantas e Fabiula Nascimento revelaram que, durante a quarentena, avistaram alguns ovnis na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. De acordo com o casal de atores, eram luzes suspeitas que se movimentavam na vertical e na horizontal.

"A gente viu ETs na Pedra da Gávea algumas vezes", afirmou Fabiula durante participação no "Lady Night" desta segunda (16), no Multishow. "Quer dizer, a gente não sabe se eram ETs, mas não eram luzes de pessoas que estavam escalando", continuou ela.

"Da nossa casa dá para ver a Pedra da Gávea e aconteceram coisas diferentes algumas vezes", prosseguiu a atriz, e explicou: "Não eram luzes de lanternas de quem estava escalando. Em uma madrugada eram, sim, mas em uma certa madrugada, não.

Era uma luz que corria de lado". Ao verem a apresentadora Tatá Werneck demonstrando desconfiança ao ouvir o relato sobre os visitantes de outro planeta, Fabiula enfatizou questionando: "Uma luz que corre de lado? Que muda de cor?".

Contatos imediatos

Não contentes em apenas observar os "ETs", Emilio e Fabiula tentaram se comunicar com os "extraterrestres" várias vezes. "A gente pegava o celular, acendia a luz e fazia um movimento, como se fosse um cumprimento. Tipo um código morse", contou o ator. O assunto acabou dando o tom no programa humorístico e reaparecendo em outros momentos em forma de piada.

Em um quadro em que os convidados deixam a plateia dando lugar para um anônimo ser entrevistado, Tatá ordenou: "Vão lá falar com o ET de vocês". Emilio e Fabiula iniciaram o namoro em 2015, e vivem juntos desde 2016. A quinta temporada de "Lady Night" é exibida de segunda a sexta-feira, às 22h30, no Multishow. COMUNICAR ERRO