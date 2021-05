Edição de ‘No Limite’ terá prova da comida exótica e segunda eliminação nesta terça

A típica “Prova da Comida”, que marcou o reality show global No Limite, em meados de 200, por oferecer olho de cabra, estará de volta na edição deste ano. O segundo episódio da temporada será exibido nesta terça-feira (18), à noite, às 22h30.

"Ainda não sei qual será o banquete (risos) deste ano e só vou descobrir no momento que a gente for gravar, mas como sou um grande fã do 'No Limite' desde a estreia, não poderia ficar de fora dessa", disse o apresentador André Marques sobre o desafio.

Na primeira semana, Mahmoud, do ‘BBB 18’, foi o escolhido pela tribo Calango para deixar o programa. Logo mais, os telespectadores vão conhecer o segundo eliminado do programa.