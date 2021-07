Documentário “Chorão: Marginal Alado” é exibido na MTV

Quem ainda não assistiu ao documentário “Chorão: Marginal Alado”, que narra a trajetória do vocalista da banda Charlie Brown Jr terá uma nova oportunidade neste final de semana. A produção será exibida em três episódios, neste domingo, 11, e nos dias 12 e 13, às 22h. Vale lembrar que dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock.

O filme traz a história repleta de extremos do artista, que ficou marcado como um dos maiores astros do rock nacional, tanto por suas composições, quanto por sua voz e atitude no palco. O filme revela várias nuances de Chorão através de entrevistas de familiares, amigos, parceiros de banda, do skate e influentes do mercado fonográfico.

Os depoimentos abordam a relação conturbada com o amigo e companheiro de banda, Champignon, a paternidade, o amor, a relação com os fãs, os trabalhos sociais, o perfil businessman e o vício que acabou levando o artista a uma morte precoce que chocou o país.

“Chorão: Marginal Alado” ganhou o título de Melhor Documentário Nacional no Voto Popular na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2019, e, no mesmo ano, também participou do Festival do Rio. Participam do documentário personalidades como Serginho Groisman, João Gordo, Marcelo Nova, Zeca Baleiro, Digão (Raimundos), entre outros.

Elenco de peso no “Altas Horas”

E para quem gosta de uma boa conversa, o ‘Altas Horas’ deste sábado, 10, promete não decepcionar. Na arena do programa, Camila Pitanga faz uma retrospectiva de sua carreira na televisão, relembrando personagens marcantes, como Bebel de ‘Paraíso Tropical’, e Tereza, em ‘Velho Chico’. Especialmente sobre esta última, a atriz volta no tempo e comenta as cenas ao lado de Lucy Alves, também presença garantida neste sábado.

Ainda no ‘Altas Horas’, Nanda Costa e Lan Lanh esbanjam alegria ao falar da expectativa de se tornarem mães e adiantam curiosidades sobre esta nova fase que vivem, como o fato de já terem começado a pensar em possíveis nomes para as gêmeas.

O ‘Altas Horas’ também é lugar de quem gosta de música, esporte e informação. A banda Melim canta ‘Meu Abrigo’ e ‘Ouvi Dizer’, e ainda compartilha detalhes do seu mais recente projeto profissional, que propõe uma releitura de músicas do cantor Djavan. E tem mais! O campeão César Cielo relembra as emoções de suas conquistas olímpicas e comenta a expectativa de se tornar comentarista dos Jogos Olímpicos de Tóquio.