Divulgadas as primeiras imagens do especial 'Friends: The Reunion'

O elenco de uma das séries americanas mais amadas do mundo, "Friends", estampa a capa da última edição da revista People, que acaba de ser lançada. A publicação traz as primeiras imagens do especial "Friends: The Reunion", promovido pela HBO Max, que será transmitido no próximo dia 27.



A revista traz fotos do elenco de volta ao set de filmagem original da série, criado há 20 anos, e no qual o especial também foi gravado.



Uma foto mostra Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow sentados no sofá do apartamento de Monica, refazendo a cena em que as mulheres e os homens competem entre si na aposta por uma troca de apartamento.



Em outra imagem, todo o grupo está reunido em torno de uma mesa redonda, com scripts nas mãos, fazendo a leitura do roteiro do episódio "Aquele com a Água-Viva".



O site da revista People também publicou uma matéria exclusiva descrevendo a emoção dos artistas ao reverem o cenário após tanto tempo.

“Eu fui inundada com dez anos de memórias insubstituíveis”, disse Courteney Cox para People logo depois de entrar no set e ver os cenários exatamente iguais.

Matt LeBlanc destacou como a sintonia entre os seis ainda se mantém intacta: "É engraçado, quando estamos juntos, é como se o tempo não tivesse passado. Começamos exatamente de onde paramos”.

Jennifer Aniston revelou que quando eles se reuniram naquele set só conseguiam pensar como conseguiriam ir até o fim do especial. "Oh Deus, como vamos passar por isso vivos, sem apenas chorar até a morte?”, questionou.

LeBlanc e Lisa Kudrow concordaram que o reencontro foi bastante emocionante.