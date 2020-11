Disney+ e Globoplay anunciam parceria com assinatura conjunta

Depois de divulgar a chegada ao Brasil, o serviço de streaming Disney+ anunciou mais uma novidade nesta terça-feira (3): uma parceria com a GloboPlay. Desta forma, será possível fazer uma assinatura conjunta dos dois serviços pagando um único valor, menor que a assinatura de ambos separadamente.

O valor do combo será de R$ 43,90 ao mês, ou R$ 454,80 no plano anual (12 x de R$ 37,90). Os interessados já podem preencher um cadastro para a compra, que fica disponível no dia 17 de novembro.

Há mais de uma modalidade de assintura: os combos Disney+ com o Globoplay básico, ou com o novo Globoplay + Canais Ao Vivo. Com a assinatura conjunta, os clientes do GloboPlay também terão acesso à primeira temporada de "The Mandalorian" - a série do Baby Yoda, além de conteúdos da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Fora do combo, a assinatura do Globoplay simples custa R$ 22,90 ao mês, ou R$ 238,80 no plano anual. Já o Disney+ chega ao Brasil custando R$ 27,90 ao mês, ou R$ 279,90 por ano.

A Disney+ anunciou ainda um valor promocional para quem assinar o serviço na pré-venda: o plano anual por R$ 237,90. O serviço fica disponível no Brasil a partir do dia 17 de novembro.