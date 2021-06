Disney+ antecipa estreia da série 'Loki' para o próximo dia 9

A Marvel Studios promete surpreender os fãs do mundo todo com sua nova série original “Loki”, que estreia na quarta-feira, 9 de junho, no Disney+. Isso pois o “Deus da Trapaça”, como é conhecido o vilão protagonista dessa produção, faz jus a sua alcunha e é cheio de truques ou pegadinhas.

A mais recente delas aconteceu, acredite, com a antecipação da data da première, que antes estava agendada para o dia 11 de junho. E claro que isso foi obra do personagem, que é vivido pelo ator britânico Tom Hiddleston, e foi anunciado em um vídeo.

Mas apesar de todos os logros e brincadeiras de Loki estarem a todo vapor mediante a chegada dos episódios, nem todo mundo está familiarizado com esse vilão tão amado pelo público. Um vídeo narrado por Tom, inclusive tentou resumir o histórico de Loki em um vídeo de apenas 30 segundos.

Realmente é muito pouco tempo para conhecer a jornada desse vilão tão heterogêneo e especial. Por isso, listamos abaixo pontos importantes para conhecer esse personagem incrível, e saber tudo de mais essencial para acompanhar a série:

Inicialmente conhecido como o “irmão do Thor”, Loki surgiu justamente no primeiro filme do Deus do Trovão, em 2011. Nele o personagem é apresentado como irmão adotivo de Thor, que quer o trono do reino de Asgard. Mas o posto pertence por direito ao filho legítimo de Odin.

A partir daí, ele já mostra todas as suas habilidades mágicas, que herdou de sua origem biológica, do reino dos gigantes de gelo. Mesmo tendo uma aparência humana, ele carrega consigo traços fisiológicos dessa raça como força, longevidade e resistência.

Sob a alcunha de “Deus da Trapaça”, Loki usa e abusa das projeções para falar com as pessoas (ele está lá, mas não está), e sempre tem um truque ou uma pegadinha na manga. Entre suas principais artimanhas e fraudes, está incorporar o visual de outras pessoas.

O personagem foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, baseado no deus Loki das lendas da mitologia nórdica. Ele tomou forma, primeiro, nas histórias em quadrinhos da Marvel.

Assim, o antagonista que tem inveja do irmão, entretanto, ganhou os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) com seu jeitinho irônico e suas trapaças inusitadas, fazendo dele um dos vilões mais surpreendentes das telonas – e agora telinhas!

Relembre a jornada do Loki pelo MCU com @TWHiddleston. ⏱ E prepare-se para #Loki, uma Série Original da Marvel Studios. Estreia exclusiva em 9 de junho. Só no @DisneyPlusBR. pic.twitter.com/xnmKipoUQe — MarvelBR (@MarvelBR) May 20, 2021

Além de Tom Hiddleston, estão ainda na série estrelas como Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. A diretora é Kate Herron, e o roteiro foi assinado por Michael Waldron.