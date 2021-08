Decoradora de Belém é selecionada para reality show de decoração de festas

A decoradora Lorenna Ponce De Leão Lima, de Belém do Pará (PA) acaba de receber sua mala do reality show "Imersão", um passaporte que confirma a participação no programa. O programa é o primeiro reality show dedicado ao mercado de festas da TV brasileira, e tem causado muita expectativa entre os interessados. A produção do programa começou a anunciar os participantes em suas redes sociais. a temporada será exibida nacionalmente pela Rede TV, a partir de outubro de 2021.

Todos os competidores serão anunciados nas próximas semanas, e as gravações acontecerão a partir de setembro, com muita competição, criatividade, emoção e festa.

A primeira edição do programa "Imersão" foi exibida no Youtube com grande sucesso. Após reformulação, transformando-o em um game, ganha uma versão mais competitiva e dinâmica que irá revelar ao Brasil o novo talento da decoração de festas infantis. O grande vencedor receberá R﹩ 50.000,00 em prêmios oferecidos pela Party Sign, realizadora e patrocinadora máster do reality. Imersão terá exibição pela Rede TV para todo Brasil, a partir de outubro de2021.