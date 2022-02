Corujão de hoje: 'Diferenças & Semelhanças‘ é o filme que vai passar nesta quarta-feira (02/02)

A Rede Globo exibe no Corujão II de hoje, quarta-feira (02/02), o filme ‘Diferenças & Semelhança', dirigido por Jene Lamarque e no elenco Zoe Kazan, Johnson. Jake, Ron Livingstone, Frankie Shaw e John Carroll Lynch.

Confira a sinopse:

Sinopse

Duas irmãs gêmeas, uma introvertida e a outra, bela e bem-sucedida, estão dentro do mesmo carro quando sofrem um acidente. Todos pensam que Lauren, a irmã mais feia, morreu, quando, na verdade, foi a irmã bela que faleceu. Esta é uma oportunidade para Lauren assumir a identidade da outra, levando uma vida mais interessante em um apartamento na cidade grande.

Curiosidades

A obra americana tem como título original 'The Pretty One'. Ganhou troféus de 'melhor filme' e 'melhor diretora', no festival de Savannah, e participar como finalista no festival de Tribeca em 2013.