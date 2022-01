Com Ellen Pompeo, 'Grey's Anatomy' é renovada para 19ª temporada

A série de TV sobre o dia a dia de médicos "Grey's Anatomy" foi renovada para a sua 19ª temporada. O anúncio foi feito pela rede ABC na tarde desta segunda-feira (10), reportado pelo Omelete.

A protagonista da série, Ellen Pompeo, está garantida na nova temporada do sucesso da TV americana. De acordo com informação do Deadline, a renovação da série também foi motivada pela decisão da atriz em assinar contrato para uma nova temporada.

Ellen já havia declarado à imprensa anteriormente que vinha tentando convencer a equipe de série de que estava na hora de terminar.

O drama médico "Grey's Anatomy" estreou em 2005, e acompanha o dia a dia de um grupo de médicos no hospital Grey Sloan Memorial. Criada por Shonda Rhimes (Scandal), a série já teve mais de 360 episódios e ficou bastante conhecida por matar personagens queridos do público de forma trágica. Protagonistas já apareceram morrendo em tiroteios, atropelamentos, acidentes de avião, explosões de bombas, entre outras desgraças.