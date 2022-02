Cinema do Líder: 'Yesterday - A Trilha do Sucesso' é o filme que vai passar hoje (02/02)

A Rede Globo exibe no 'Cinema do Líder' de hoje, quarta-feira (02/02), às 23h25, o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", longa dirigido por Danny Boyle e estrelado por Himesh Patel, Lily James e Ed Sheeran. Confira a sinopse.

Sinopse

Após sofrer um acidente, o cantor e compositor Jack Malik acorda em uma realidade onde ninguém conhece os Beatles. Sabendo todas as músicas dos seus ídolos, o músico se transforma em um sucesso mundial ao conquistar a fama com os hits da banda. Veja o trailer:

Curiosidades

O filme apresenta 16 sucessos dos Beatles como: Yesterday, Let It Be, I Want to Hold Your Hand, Hey Jude, Here Comes the Sun e Help.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)