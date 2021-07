Carol Peixinho é a décima eliminada de 'No Limite'

A baiana Carol Peixinho foi a eliminada do décimo episódio de “No Limite”, exibido nessa terça-feira (13). A participante do “BBB 19” chegou perto de conquistar a imunidade e ainda tentou unir votos para permanecer no programa, mas acabou recebendo indicações em peso dos integrantes da extinta tribo “Carcará”. As informações são do Metrópoles.

Com André Martinelli também imune, graças ao teste de equilíbrio que abriu o programa, as indicações de Paula Amorim, Viegas, Marcelo Zulu e Elana foram transferidas para Carol. A bela se juntou com os ex-companheiros da “Calango”, mas não foi suficiente para evitar a eliminação.

Permanecem, ainda, no "No Limite": André Martinelli, Jéssica Mueller, Elana, Marcelo Zulu, Paula Amorim e Viegas.

Prova de comida

A prova de comida do “No Limite”, com menu composto de larvas de besouro, baratas, olhos de cabra e shots de fígado cru, levou o programa de resistência ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter, superando o “MasterChef”, com quem disputa audiência direta.

Veja algumas reações: