Boninho quer Luana Piovani no ‘BBB 21’

Luana Piovani está no topo da lista de Boninho como a favorita para integrar o elenco do Big Brother Brasil 21. O jornal Extra, do grupo Globo, noticiou, com base na informação de fonte ligada à produção do reality show, que a emissora já iniciou o contato com a atriz.

O diretor do programa já pensava nela para fazer parte da 20a edição do BBB, que acabou sendo uma das mais memoráveis da história do programa no país.

Agora, Boninho insiste para ter no BBB a bela loira que não tem papas na língua e costuma causar.