André Marques assume No Limite; Márcio Garcia fica com o The Voice Kids

A Globo decidiu colocar André Marques como apresentador do programa 'No Limite', e Marcio Garcia entra no lugar dele para comandar a próxima temporada do The Voice Kids, que estreia no próximo mês de abril.

“É uma grande responsabilidade, um super convite, e estou muito honrado de ter sido escolhido para comandar o No Limite, porque amo demais o que eu faço. Agradeço a confiança e esse presentão que recebi. Acompanhei e era muito fã do programa, então sei bem o tamanho desse desafio”, disse André Marques em comunicado à imprensa.

André Marques foi avisado da decisão, na última terça (9), por Boninho.

“Vi a animação do público com o anúncio e posso dizer que estamos igualmente animados com a nova temporada. E aviso: teremos muitas novidades pela frente. Vou passar o bastão do The Voice Kids com muito carinho para o novo integrante da família. Bem-vindo, meu parceiro Marcio”, celebrou Marques.

No Limite

Os participantes do 'No Limite' irão competir por recompensas e imunidade, na tentativa de chegar até a final, com disputa individual pelo grande prêmio. Os ex-brothers terão seus limites testados ao extremo em provas que envolverão raciocínio, agilidade e resistência.