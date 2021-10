Alex Escobar é o novo apresentador de esportes do ‘Fantástico’

Alex Escobar será a nova companhia dos famosos “cavalinhos” do bloco de esportes do Fantástico. Na noite do último domingo (17), foi anunciado que o jornalista ficará no lugar de Tadeu Schmidt, que a partir do ano que vem assume o comando do ‘BBB 22’. As informações são da Revista Quem.

"É um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu representa. Ele deixou um legado no esporte do Fantástico, que quero aproveitar. Quero levar a alegria que estou sentindo e dar continuidade ao que ele fez todos esses anos. Mais do que um desafio, é uma felicidade enorme", afirmou Escobar.

A partir do dia 21 de novembro, o novo apresentador esportivo, que seguirá comandando o Globo Esporte do Rio durante a semana, irá se juntar aos "cavalinhos" e informar o público sobre os gols de cada rodada do Campeonato Brasileiro.

Tadeu Schmidt, ex-apresentador do Fantástico e do bloco de Esportes, passou o 'bastão' para Escobar, no último domingo (17). (Globo/João Cotta)

Carreira

Durante cinco anos, Alex Escobar trabalhou como comentarista do SporTV. Desde então, o jornalista participou de coberturas importantes como Copas do Mundo e dos Jogos Olímpicos.

Ele já apresentou o Esporte Espetacular e ancorou as transmissões de Carnaval da Série A e das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Há dez anos, ele apresenta o Globo Esporte na cidade carioca.