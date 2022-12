Teatro Popular Nazareno Tourinho é inaugurado na Cidade Velha, em Belém

Será inaugurado hoje, 6, a partir das 12h, o "Teatro Popular Nazareno Tourinho", localizado na praça do Carmo, na Cidade Velha. O espaço homenageia o dramaturgo, jornalista e multiartista e leva seu nome. A programação inclui apresentações teatrais e uma exposição na galeria de artes, com peça que faz parte do acervo do Museu de Arte de Belém.

Os artistas da cidade poderão aproveitar o prédio que tem dois andares e conta com uma estrutura com galeria de artes, tablado e sala multiuso. Luciana Porto, chefe da divisão de artes cênicas do Departamento de Ação Cultural (Deac) ressalta o formato da apresentação que contará com leitura de uma peça e exposição artística. "A exposição será: I’DE-NASÃ, O POVO DAS ÁGUAS. E teremos a Leitura Dramática da Peça Inédita de Nazareno Tourinho 'Ângela do Céo perdida na terra', com a atriz Ângela do Céo e o ator Fernando Matos", disse.

A programação é gratuita e começa a partir das 10h, lembra Luciana. Ela acredita que a cidade e os artistas ganham um espaço para criar suas artes. "O público pode esperar um espaço feito para sonhar, para ensaiar, para existir. Como disse Gaston Bachelard em A poética do espaço: 'A casa abriga o devaneio, a casa abriga o morador, a casa nos permite sonhar em paz'. O espaço é uma potência e possibilidade. Que os artistas e criadores sonhem e brinquem com ele", declarou.

Questionada sobre o seu funcionamento, Luciana declara que "o teatro Nazareno Tourinho funcionará por agendamento e pautas", portanto, os artistas poderão solicitar essas pautas. Anteriormente, a data prevista para a inauguração do Teatro Popular Nazareno Tourinho seria no contexto da “I Bienal de Artes de Belém”, no dia 24 de setembro. No entanto, na data não houve a inauguração. Luciana destacou algumas questões quando perguntada sobre a nova data. "O Teatro tem como espaço físico um casarão antigo, que precisava de reparos e cuidados técnicos. Nos esforçamos para que além da caixa cênica, as possibilidades da cena sejam seguras", quando questionada sobre a mudança de data.

O local tem dois andares, com estrutura reversível para um público de 60 pessoas, e contempla uma galeria de artes, tablado e sala multiuso e leva o nome de Nazareno Tourinho, dramaturgo paraense com mais de 30 obras publicadas, inclusive em outros idiomas, entre os principais livros: "Lei é Lei e Está Acabado", "O Herói do Seringal", "Severa Romana, "Nó de 4 pernas" e “Fogo Cruel em Lua-de-Mel”. As duas últimas citadas foram encenadas no Rio de Janeiro e São Paulo por companhias profissionais, dirigidas por grandes nomes da teledramaturgia, como Wolf Maia. Nazareno também foi membro da Academia Paraense de Letras (APL).

Serviço

Evento: Abertura do Teatro Popular Nazareno Tourinho

Data: 06/12, terça-feira

Horário: a partir das 10h

Local: Teatro Popular Nazareno Tourinho, na praça do Carmo, bairro da Cidade Velha.