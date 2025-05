Teatro de Contêiner recebe carta de despejo da Prefeitura

O Teatro de Contêiner, da Companhia Mungunzá, recebeu uma ordem de despejo da Prefeitura Municipal de São Paulo, datada do dia 26 de maio. O documento só foi entregue nesta quarta, 28.

A ordem de despejo concede 15 dias para que a Companhia desocupe o imóvel por completo. Procurada pelo Estadão, a Prefeitura ainda não me manifestou. O espaço segue aberto.

O Teatro de Contêiner fica na Rua dos Gusmões, 43, no Centro, perto do Parque da Luz, da Estação da Luz e da Pinacoteca do Estado.

Por que o Teatro do Contêiner vai ser despejado?

O Estadão obteve acesso à notificação judicial que ordena o despejo do teatro, sob a justificativa da construção de um conjunto habitacional no local.

Lê-se, no documento, a explicação da ordem: "A Prefeitura de São Paulo entende que a área onde está situada atualmente o Teatro de Contêiner é um ponto estratégico para que seja Instrumentalizado um novo programa habitacional municipal."

O que vai acontecer com o teatro?

O documento também informa que a Prefeitura fornecerá "imóveis como alternativa para que o Teatro de Contêiner se restabeleça". Ele é assinado pelo subprefeito da Sé, o Coronel Marcello Vieira Salles.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais