Távila Gomes termina com Luva de Pedreiro na reta final da gravidez

Na reta final da gravidez, Távila Gomes decidiu dar um ponto final em seu relacionamento com o influenciador Luva de Pedreiro. Inclusive, a bióloga resolveu ainda trocar o nome do bebê que espera. Segundo uma fonte do site EXTRA, o menino agora vai se chamar Davi, e não mais Cristiano Ronaldo como era desejo do pai.

VEJA MAIS

Távila e Luva de Pedreiro vinham se entendendo depois de enfrentarem várias crises desde o início do namoro e durante a gravidez, que só se tornou pública em agosto, quando ela já estava no quinto mês de gestação. No último domingo, por exemplo, eles curtiram um show juntos em São Paulo e até postaram agarradinhos. Um novo desentendimento, porém fez com que ela desse um fim à relação.