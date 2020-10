Tatá Werneck e Rafael Vitti celebram o primeiro ano da filha Clara Maria

Tatá Werneck e Rafael Vitti comemora nesta sexta-feira (23) o um ano da filha Clara Maria. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto e um texto emocionante em homenagem a filha.

"Nessa foto você tinha uns 10 meses. Foi no dia do meu aniversário. Hoje é dia do seu. Deus existe. Ele é meu pai amado. E ele só pode mesmo ter certeza do meu amor por ele para ter escolhido você como minha filha. Não sei se você me escolheu. Ou se escolheu o Rafa e eu vim de brinde. Você é muito mais mágica do que eu poderia imaginar. Você reluz!", começou dizendo.

"Só sei que você é a razão da minha vida. Meu sonho é ser sua melhor amiga. É ter saúde pra te acompanhar. É ter sabedoria pra te educar. É ter sempre colo para te dar. É ter doçura para te ouvir. Meu sonho é te deixar sonhar. E te aplaudir. Porque você, deusa, é o melhor de mim. Espero ser suficientemente boa para você", continuou.