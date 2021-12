Tarot do final de semana traz portal com abertura de caminhos da prosperidade

O tarot do fim de semana, sábado (11) e domingo (12), é iluminado pela carta A Estrela. O arcano indica esperança e otimismo em um futuro de sucesso depois das dificuldades. O tarot traz a abertura de caminhos da prosperidade. A carta simboliza a liberação de dores e aceitação da paz e oportunidades num momento de renovação da vida. A Estrela reforça a energia de conexão espiritual com amor e esperança. Faça um pedido com gratidão no dia 12/12, às 12h12, é o portal da renovação e fé um um ano melhor chegando.

(Alynne Cid / O Liberal)

Carreira: o arcano mostra inspiração e otimismo para colocar em práticas os planos para progredir na carreira, bem como sinaliza o término de conflitos. Para quem busca um emprego, há possibilidade de ter os esforços recompensados com boas oportunidades.

Amor: a carta sugere um período de paz, harmonia e companheirismo entre os casais e familiares. Para os solteiros, há a liberação de mágoas passadas e abertura para um novo amor.

Saúde: o arcano mostra a possibilidade de recuperação e melhoria na qualidade de vida. Espiritualmente, a energia é de amadurecimento, crescimento e forte intuição. Pergunte-se: como renovar as esperanças e aproveitar as oportunidades?

A carta A Estrela reforça a energia do signo de Aquário. O foco no chakra Cardíaco (sistema circulatório, amor, perdão) e Coronário (cérebro, hipófise, espiritualidade, inspiração), e o uso da cor verde e violeta, assim como a canela e a erva-cidreira, reforçam a energia para o dia.

Áries: Rainha de Espadas traz energia forte de cortar o que não lhe contribui na vida e buscar com racionalidade e criatividade o melhor caminho para novas oportunidades.

Touro: 6 de Copas traz energia de nostalgia que inspira o momento atual, com energia alegre e disposta a realizar antigos ou novos sonhos.

Gêmeos: 2 de Paus reforça a importância do planejamento antes de realizar escolhas e mudanças na carreira e relações.

Câncer: 5 de Espadas pede liberação de desconfianças e conflitos de egos, tendo cautela, equilíbrio e racionalidade nos próximos passos rumo ao sucesso.

Leão: 2 de Ouros recomenda que seja realizada uma escolha para organizar as demandas e reequilibrar-se, em especial na área profissional.

Virgem: Rei de Espadas foca na maturidade, racionalidade e assertividade na tomada de decisões e novos planos em projetos pessoais.

Libra: 7 de Copas pede atitudes práticas para alcançar os novos objetivos desejados, não se prendendo a somente imaginar. Várias possibilidades esperam pela sua escolha e tomada de atitude.

Escorpião: A Morte pede desapego do que não lhe contribui mais e encoraja a abrir-se para o novo. Aceite o fechamento de ciclos e as boas mudanças que virão.

Sagitário: 9 de Ouros mostra a proximidade de alcançar a estabilidade financeira, avalie também o quanto se dedica a outras áreas, senão precisa desacelerar.

Capricórnio: O Rei de Ouros traz energia de confiança e poder de realização de ideias empreendedoras, além de estabilidade nas relações.

Aquário: Sacerdotisa sugere reflexão e intuição para decidir sobre as diversas possibilidades na vida.

Peixes: Os Amantes pedem foco no que o coração quer diante de dúvidas e tomada de decisões sobre boas oportunidades surgindo no amor ou carreira.