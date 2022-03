Tapa de Will Smith em Chris Rock teria punição no Bafta

Os desdobramentos da agressão do ator americano Will Smith no humprista Chris Rock poderia ter sido diferente se os dois estivessem na premiação britânica Bafta. A organização da premiação garantiu que o Smith teria sido expulso da cerimônia e não teria recebido o troféu de melhor ator. "Eles teriam sido removidos da cerimônia", disse Sara Putt, executiva da premiação britânica, se referindo aos artistas envolvidos na polêmica.

A executiva ressaltou ainda que não teria chances de nenhum dos dois receber qualquer prêmio. "Eles não estariam no edifício, portanto não estariam fisicamente aptos a receber o prêmio", afirmou.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza o Oscar, anunciou nesta segunda que vai investigar formalmente a agressão de Will Smith na cerimônia. A entidade emitiu nota condenando a ação do ator e convocou os membros de seu conselho para uma ligação de telefone de emergência para revisar de cabo a rabo o episódio.

Will Smith recebeu o prêmio de melhor ator do Bafta anunciado em cerimônia realizada em 13 de março, mas não pôde comparecer ao evento por não estar em Londres na época.

