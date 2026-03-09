Capa Jornal Amazônia
Tânia Maria vira Tia Gladys, vilã de 'A Hora do Mal', em campanha da HBO Max

Estadão Conteúdo

O ator Wagner Moura pode ser o protagonista do longa O Agente Secreto - ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação -, mas é a atriz Tânia Maria quem é a estrela do filme de Kleber Mendonça Filho. Aos 79 anos, ela interpreta Dona Sebastiana na produção nacional e conquistou cinéfilos ao redor do mundo com seu carisma.

Mesmo não indo à cerimônia da premiação nos Estados Unidos - que ocorre no próximo domingo, dia 15, - por questões de saúde, Tânia Maria vem dando um gostinho de seu talento de outras formas. Nesta segunda-feira, 9, a atriz brasileira assumiu o papel de Tia Gladys, vilã do terror A Hora do Mal, em uma propaganda da HBO Max e da TNT para o Oscar.

"Isso é para dar muita sorte para o cinema brasileiro", brincou Tânia Maria, fantasiada da icônica bruxa do filme de Zach Cregger, enquanto quebrava um galho com mechas de cabelo presas. No longa, a vilã controla suas vítimas com essa tática.

Além de se fantasiar da personagem interpretada pela atriz Amy Madigan - que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel como Tia Gladys -, Tânia Maria também se fantasiou dos vampiros de Pecadores e, por meio de uma montagem, conversou com os irmãos gêmeos interpretados por Michael B. Jordan.

Na conversa fictícia, a atriz brasileira tocou um pouco de forró para Smoke e Stack. A propaganda, que faz referência aos filmes da Warner Bros. que estão concorrendo ao Oscar, celebra as quatro indicações de O Agente Secreto - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Escalação de Elenco.

Como assistir ao Oscar 2026

No Brasil, a cerimônia do evento contará com transmissão ao vivo da HBO Max e da TNT no próximo domingo, dia 15, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

