Talitha Morete chora ao vivo ao falar sobre perda do bebê de Tati Machado

Talitha Morete se emocionou ao falar de Tati Machado no Mais Você desta quarta-feira, 14. A jornalista estava grávida, mas perdeu o bebê que esperava no oitavo mês de gestação.

O assunto também foi comentado por Fabrício Battaglini. "Ontem foi divulgada uma informação que nenhum de nós poderia imaginar, sobre a dor que sofreram a nossa companheira, nossa querida Tati Machado, e o marido dela, o Bruno Monteiro, com a perda do filho Rael", disse.

O jornalista afirmou que toda a equipe do programa se solidariza com o casal neste momento delicado. Ele também afirmou que os dois precisam de privacidade e mandou um abraço para Tati e Bruno.

"A Tati estava grávida de oito meses e foi surpreendida com essa notícia de tirar o chão. A nota divulgada por ela nas redes sociais disse que foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, e as causas ainda estão sendo investigadas", complementou Talitha.

Na tarde de terça-feira, 13, Ana Maria Braga já havia uado as redes sociais para prestar apoio a Tati Machado. "É impossível não compartilhar essa dor com você. Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica."

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais