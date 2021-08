Talento paraense, cantor Dick Casanova lança seu primeiro álbum

Levar poesia e lirismo através da música como um alento para os dias incertos é uma das preocupações do cantor paraense Dick Casanova. Natural de Capanema, no Pará, Dick lançou seu primeiro trabalho autoral com cinco canções pops com linguagem contemporânea. Com dezesseis anos de carreira fazendo shows pelos bares de Belém, o cantor comemora orgulhoso o resultado final de seu primeiro trabalho.

“É um trabalho maravilhoso, que foi feito com muito cuidado, com muito carinho para os amantes daquelas músicas que ainda falam de sentimento. É um trabalho para quem aprecia bons arranjos e bons solos. Esse ep traz a singularidade da poesia, de melodias simples que conversam bastante com a poesia e que trazem essa relação próxima com o jazz, o blues e esse pop mais urbano. A gente fez esse trabalho soar de maneira mais poética”, explicou o cantor.

O EP "Margarida" abre com "Retrato na parede" (Dick Casanova, Allex Ribeiro e João Paulo de Carvalho), seguido de "Rumores de vida em Marte" (Dick Casanova), "De Tauari a Bagdá" (Dick Casanova e João Paulo de Carvalho), "Flores de novembro" e, para encerrar, tem a faixa homônima do EP, que é de autoria de Dick Casanova. "Esse EP é uma síntese do que eu fiz ao longo de dezesseis anos. Reúne um pouco de tudo que já toquei e cantei", destaca.

O álbum foi gravado no estúdio Jail Home e contou com a colaboração dos músicos e produtores: Jailson Siqueira (produção musical e bateria), Jó Siqueira (guitarra, violão e baixo) e Jonilson Siqueira (teclado e programações eletrônicas). Para Casanova, os maiores desafios de finalização do trabalho foi ter gravado em meio a pandemia. “Os desafios de fazer esse trabalho em meio a pandemia foi bem complicado. Alguns dos meus músicos inclusive tiveram covid-19, então atrasamos alguns meses de trabalho. Mas foi muito legal ter conseguido concluir e curtir o trabalho final, foram muitas horas de estúdio para compensar todos esses desafios”, explicou.

Dick acredita no poder que sua música tem de sensibilizar os ouvintes. “Eu espero que o público sinta algo de especial nas músicas, uma certa profundidade que remetam eles a histórias de amor. A gente fez esse trabalho para que os ouvintes se deliciem por muitos anos, é algo para deixar marcada na vida de cada um”, concluiu esperançoso.

< >