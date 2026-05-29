Suzana Alves, a 'Tiazinha' desabafa na TV sobre ter posado nua

Suzana Alves, conhecida como "Tiazinha", abriu o coração no programa The Noite, do SBT. A atriz relembrou sua ascensão à fama e abordou um tema sensível: o arrependimento de ter posado nua no auge de seu sucesso na TV.

Mais de duas décadas após o fim da personagem, Suzana lançou o livro "Por Trás da Máscara", que narra suas experiências pessoais e aprendizados. A obra aborda sua jornada para encontrar a verdadeira identidade.

Na entrevista veiculada nesta quinta-feira (28), ela afirmou encarar aquele período com maturidade. Contudo, reconhece que algumas decisões foram tomadas em circunstâncias muito diferentes das atuais.

Exposição do corpo foi o principal incômodo

A atriz explicou que a exposição do corpo foi um dos pontos que mais a incomodaram ao longo da carreira. Durante a conversa, ela detalhou o motivo de se arrepender da nudez.

Suzana Alves considera que expôs algo extremamente pessoal ao posar nua. Apesar do arrependimento, ela fez questão de ressaltar que não vive presa ao passado nem sofre pela decisão tomada.

"Eu me arrependo da exposição do nu, de algo tão íntimo", declarou. A fala da ex-"Tiazinha" chamou a atenção por vir de uma figura que se tornou símbolo de sensualidade na TV nos anos 1990.

Necessidade financeira motivou o início da carreira

Suzana também revelou que aceitou gravar o piloto da personagem por necessidade financeira. Na época, ela precisava quitar dívidas da faculdade e viu no convite uma oportunidade de resolver o problema.

A ideia de usar a famosa máscara, segundo a atriz, surgiu para preservar sua identidade. O objetivo era reduzir a exposição que sentia desde o início do projeto.