Suspeito de assassinar executiva do 'American Idol' e marido é preso em Los Angeles

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) prendeu na última terça-feira (15/07), Raymond Boodarian, de 22 anos, suspeito do assassinato de Robin Kaye, supervisora musical do programa American Idol, e de seu marido, o músico Thomas Deluca. O casal foi encontrado morto dentro da própria casa, em Encino, bairro nobre de Los Angeles (EUA), na segunda-feira (14/07).

Segundo as autoridades, Boodarian, que mora no mesmo bairro, não tinha qualquer relação anterior com as vítimas. A polícia acredita que ele tenha invadido a residência na quinta-feira, 10 de julho, por meio de uma porta destrancada. Ainda de acordo com a investigação, Kaye e Deluca teriam chegado em casa e surpreendido o invasor. Uma briga teria se iniciado e, durante o confronto, o suspeito atirou e matou os dois.

Os corpos foram encontrados quatro dias depois, quando vizinhos e familiares acionaram a polícia por não conseguirem contato com o casal. Ao chegarem ao local para uma verificação de bem-estar, os agentes notaram manchas de sangue na entrada da casa. Após arrombarem uma janela, encontraram Robin e Thomas executados com tiros na cabeça.

De acordo com a revista Variety, a prisão de Boodarian ocorreu após o cruzamento de evidências forenses e imagens captadas por câmeras de segurança da região. A investigação, que inicialmente corria sem suspeitos, avançou rapidamente após a coleta dos materiais.

Quem eram Robin Kaye e Thomas Deluca

Robin Kaye trabalhava nos bastidores da televisão, mas tinha um papel central na construção sonora de um dos reality shows mais assistidos dos Estados Unidos. Responsável pela supervisão musical de American Idol por 15 temporadas, esteve envolvida em mais de 300 episódios. Sua trajetória lhe rendeu reconhecimento no setor, incluindo prêmios da Guild of Music Supervisors. Também atuou em outras produções de destaque como Lip Sync Battle, Hollywood Game Night e Worn Stories.

Thomas Deluca, seu companheiro de vida e arte, também construiu uma carreira dedicada à música. Lançou seu álbum mais recente, Street Rock, em 2022, mantendo a veia autoral que marcou seu disco de estreia, Down to the Wire, publicado pela Epic Records em 1986.

A mansão onde os corpos foram localizados, avaliada em cerca de R$ 27 milhões, foi comprada pelo casal pouco mais de um ano atrás. À imprensa local, vizinhos descreveram o casal como discreto, gentil e apaixonado por música.