Suposta pivô da separação de Marlon assume romance com o sertanejo

Maria Clara Leal de Carvalho esteve no centro de uma polêmica envolvendo o sertanejo Marlon, da dupla com Maycon, e da então mulher do cantor e amiga da psicanalista. Ela foi apontada como o pivô do casamento de 15 anos entre Marlon e Letícia Oliveira. Recentemente, Maria Clara postou no Instagram uma foto de mãos dadas com o músico, sem marcar o artista, com a legenda "a vida ganha nova forma, tons e sons".

Na última sexta-feira (13), Letícia Oliveira, ex-mulher de Marlon, expôs em seu perfil no Instagram que o marido a traiu com Maria Clara, sua então amiga e ex-mulher do cantor Bruno Araújo, que fez uma parceria com Marlon.

Muito próximas, a ex-mulher de Marlon chegou a fazer declarações para a atual do sertanejo na rede social. Maria Clara negou que fosse amiga de Letícia.