Suposta amante de Neymar, Carola Díaz sofre ataque nas redes sociais

Apontada como suposta amante de Neymar, Carola Díaz está sendo atacada nas redes sociais. Na última quarta-feira, 27, um jornal espanhol revelou a suposta identidade de uma das mulheres flagradas com Neymar em uma boate em Barcelona, na Espanha. Nas últimas semanas, as imagens do jogador na balada curtindo co a moça viralizou.

Durante a participação paparazzo Jordi Martin no programa "Amor y Fuego", da Willas Televisión, o fotógrafo revelou que o jogador e a modelo brasileira, que também trabalha como garçonete em Barcelona, vivem um relacionamento há dois meses. Desde então, Carola vem sofrendo ataques nas redes sociais:

"Amantes estão na moda", "Destruir uma família que mal estava começando", "Vê-se que no restaurante que você trabalha, você tem um objetivo, tirar o marido de outras", foram alguns dos comentários que ela recebeu em seu Instagram.