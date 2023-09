Neymar participa de chá revelação do deputado federal Nikolas Ferreira

O chá revelação do primeiro filho do deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) e sua esposa, Lívia Orletti, ocorreu neste domingo (10) e contou com a participação de Neymar.

Por meio de vídeo, divulgado nas redes sociais do parlamentar, o atacante da seleção brasileira parabenizou o casal e anunciou que estão à espera de uma menina.

“Parabéns, que você vai ser papai de… uma menina. Parabéns, irmão”, disse Neymar, ao segurar um computador com o anúncio.

A filha de Nikolas e Lívia será chamada de Aurora. A cerimônia de revelação contou com uma nuvem de fumaça cor de rosa. O casal comemorou a notícia com emoção.

Na saída do chá, foi oferecido aos convidados uma bíblia e doces como lembrancinhas.