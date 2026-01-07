Capa Jornal Amazônia
'Stranger Things': O que Sadie Sink, a Max, achou do final da série?

O encerramento gerou polêmicas e não agradou parte dos fãs. A atriz Sadie Sink, que interpreta Max, tem uma opinião bastante categórica sobre o assunto

Estadão Conteúdo
fonte

Sadie Sink, a Max de "Stranger Things" (Instagram @sadiesink_)

Stranger Things teve sua conclusão na última quarta-feira, 31, com o lançamento do episódio final da 5ª temporada. O encerramento, no entanto, gerou polêmicas e não agradou parte dos fãs. A atriz Sadie Sink, que interpreta Max, tem uma opinião bastante categórica sobre o assunto.

Teorias sobre o que realmente teria acontecido passaram a circular na internet. O debate se Eleven (Millie Bobby Borwn) sobreviveu (ou não) tomou conta, e notícias falsas de que a Netflix lançaria mais um episódio também viralizaram.

Apesar do final aberto, Sink não acha que Eleven sobreviveu. Para a artista, a personagem realmente deu a vida para proteger àqueles que amava.

No programa The Tonight Show with Jimmy Fallon a atriz afirmou: "Acho que ela está morta. Será que isso é uma opinião polêmica?".

Parte do motivo para as dúvidas a respeito do final de Eleven gira em torno da teoria de Mike (Finn Wolfhard) de que a personagem estaria viva e apenas fingido a sua morte. Mas, para Sink, isso não é a realidade: "Penso que a história do Mike é só uma forma de lidar com a situação".

Documentário sobre Stranger Things

Apesar da notícia do episódio extra de Stranger Thigs não ser verdadeira, a Netflix anunciou um documentário sobre a série. One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, retratará "os anos de esforço e dedicação investidos na produção da reta final da série que definiu uma geração". A obra poderá ser conferida a partir da próxima segunda-feira, 12, na plataforma.

