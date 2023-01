Sophie Charlotte está no elenco de 'The Killer, filme do diretor David Fincher

Nesta terça-feira (18), a Netflix divulgou o elenco do novo filme do diretor David Fincher, "The Killer". Conhecido por dirigir filmes como "Clube da Luta" e "Garota Exemplar", o americano está a frente do longa que contará com a participação de Sophie Charlotte.

A brasileira contracenará com nomes como Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell e Arliss Howard no filme que entrará na plataforma no dia 10 de novembro deste ano.

Carreira

Sophie construiu sua carreira como atriz com diversos papéis em novelas da TV Globo. Sua passagem pelo cinema também é significativa, através dos filmes "Serra Pelada", "Praia do Futuro" e "Tamo Junto'.

Começou sua carreira quando participou do "Sítio do Picapau Amarelo", em 2006. No mesmo ano, integrou o elenco da trama "Páginas da Vida". Se tornou conhecida através da atuação na edição de 2008 de "Malhação".

Relação com o Pará

Nascida na Alemanha, Sophie é filha do cabeleireiro paraense José Mário da Silva e da bióloga alemã Renate Elisabeth Charlotte Wolf. Sua relação com o estado de origem do pai sempre foi muito próxima e evidenciada pela atriz diversas vezes.

Em 2021, a atriz anunciou a morte do pai que, segundo ela, foi seu maior incentivador na arte. "Um grande homem, que amei loucamente todos os dias da minha vida. A quem devo tudo, e agradeço demais por tanto!", disse ela na ocasião.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)