Solteira, Perlla posa de lingerie para ensaio sensual

A cantora Perlla postou nas suas redes sociais fotos de seu ensaio sensual, onde ela aparece usando apenas uma lingerie. "Porque sigo só pensando em você, sem querer. Você não sai da minha cabeça", escreveu em espanhol a cantora de 32 anos, ao compartilhar os cliques.

As fotos foram tiradas pelo fotógrafo Leo Cordeiro e encantou os fãs da cantora, que não economizaram nos elogios. “A mulher mais perfeita do mundo”, disse uma. "Essa que é mulher de verdade. Linda de mais”, escreveu outro.

Separada desde agosto do ano passado do músico Cássio Castinhol, pai de suas duas filhas, a cantora está solteira. Logo após o fim do casamento, ela chegou a namorar durante três meses o produtor de eventos Diogo Bottino. O romance, no entanto, terminou em dezembro de 2020.