Slayer anuncia show único em São Paulo para dezembro

O Slayer divulgou nesta sexta-feira, 29, uma apresentação única no Brasil em dezembro. O grupo, um dos nomes mais importantes do heavy metal, celebra os 40 anos do álbum Reign in Blood, que será tocado na íntegra durante a apresentação.

O show marca o retorno do Slayer ao Brasil após o Rock in Rio 2019 e a passagem do guitarrista da banda, Kerry King, pelo País no ano passado para lançar seu primeiro álbum solo. Esta será a única apresentação no Brasil dedicada ao aniversário do disco.

O Slayer se apresenta no Nubank Parque, ex-Allianz Parque, no dia 17 de dezembro, e terá ainda duas participações especiais, dos grupos Korzus, banda brasileira formada em São Paulo, e Kreator, uma das bandas mais influentes da história do thrash metal alemão.

Venda de ingressos para o Slayer

Os ingressos estarão em pré-venda a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, especialmente para clientes Itaú. Demais clientes podem adquirir ingressos a partir do dia 3, quarta-feira, às 11 horas. O serviço é feito pelo site da Livepass.

Setores e preços

Os valores e setores dos ingressos variam. Há, ao todo, cinco setores: pista premium, pista comum, cadeira nível 1 lateral, cadeira nível 1 central e cadeira superior.

Além disso, há pacotes vips com itens exclusivos, acesso antecipado e brindes, que chegam ao valor de R$ 3.844,41.

Veja os valores dos ingressos:

Pista Premium - R$ 890 (inteira) / R$ 445 (meia-entrada) / R$ 623 (cliente Itaú) Pista - R$ 490 (inteira) / R$ 245 (meia-entrada) / R$ 343 (cliente Itaú) Cadeira Nível 1 Lateral - R$ 650 (inteira) / R$ 325 (meia-entrada) / R$ 455 (cliente Itaú) Cadeira Nível 1 Central - R$ 600 (inteira) / R$ 300 (meia-entrada) / R$ 420 (cliente Itaú) Cadeira Superior - R$ 360 (inteira) / R$ 180 (meia-entrada) / R$ 252 (cliente Itaú)

Slayer em São Paulo: saiba tudo

Quando: 17 de setembro de 2026 Onde: Nubank Parque/Allianz Parque Endereço: Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca - São Paulo - SP Abertura dos portões: 17h Horário do show: 21h05 Classificação: 16 anos Ingressos: Livepass Bilheteria física: Bilheteria do Allianz Parque