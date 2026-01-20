Capa Jornal Amazônia
Sindmepa promove Mostra de Filmes Paraenses com entrada gratuita nesta terça (20)

Público vai poder conferir três trabalhos recentes da produção do Pará, como parte das comemorações dos 410 anos da fundação de Belém

Eduardo Rocha
fonte

Cena do filme 'Desculpa Não Dizer que Te Amo', a ser exibido no Cineclube Sindmepa (Foto: Divulgação)

Para quem não abre mão de conferir novos trabalhos na arte do cinema, dispor de uma programação com acesso a novos filmes de cineastas do Pará é algo precioso. E para conciliar essa curiosidade do público com a oportunidade de divulgar a produção de películas confeccionada no Estado, o Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) promoverá nesta terça-feira (20), às 19h, uma Mostra de Filmes Paraenses. E o que é melhor, com entrada gratuita. O evento faz parte das comemorações dos 400 anos de fundação da Cidade de Belém.

A Mostra destaca produções recentes do cinema local e valoriz novos realizadores formados na Amazônia. A sessão será dedicada à exibição de curtas e média-metragens dirigidos por cineastas paraenses, muitos deles egressos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará (UFPA), o que reafirma a importância da formação pública e da produção audiovisual regional para a construção de novas narrativas sobre a Amazônia.

Em projeção

Entre os filmes exibidos estão “O fio que nos conecta” de Kevin Castro, e “Desculpa não dizer que te amo” de Beatriz Balby. Esses trabalhos revelam olhares sensíveis e contemporâneos sobre relações, afetos e experiências pessoais. 

A Mostra também apresenta a animação “Umassuma – Lascas de Memórias” de Guaracy de Brito Jr. e Andrei Miralha. Essa obra dialoga com memória, identidade e experimentação estética.

A iniciativa integra as atividades culturais do Cineclube do Sindmepa, com destaque para a difusão do cinema paraense, ampliando o acesso do público a produções locais e celebrando Belém por meio de suas imagens, sons e histórias.

"Eu acredito que a produção paraense de cinema precisa de muitos espaços de produção, distribuição e exibição. Por isso, é sempre importante quando tem uma programação que inclua alguns dos filmes mais recentes feitos aqui, no Estado", ressalta", ressalta Marco Antônio Moreira, presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA).

Marco diz que a Mostra vai contar com três filmes paraensese recentes, produzivos lançados em 2025. Dois deles feitos por alunos do Curso de Cinema da UFPA - Kevin Castro ("O fio que nos conecta"), e Beatriz Balby ("Desculpa não dizer que te amo"). E mais a animação de André Miralha e Guaracy de Brito Jr. "É importante que o público assista aos filmes para ter uma ideia de como está a produção nossa, local, e assistindo a gente está prestigiando e dando valor do que está sendo feito e, ainda que esteja faltando muita coisa, a produção parense caminha para ter um status melhor", salienta Marco Antônio Moreira.

 

Serviço

'Mostra de Filmes Paraenses – 410 anos de Belém'
Data: 20 de janeiro de 2026, às 19h

Local: Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa)
Na R. Boaventura da Silva, 999 - Umarizal, Belém
Entrada: Gratuita
Filmes exibidos:

O Fio que Nos Conecta – Kevin Castro

Desculpa Não Dizer que Te Amo – Beatriz Balby

Umassuma – Lascas de Memórias – Guaracy de Brito Jr. e Andrei Miralha

Classificação indicativa: 12 anos

Palavras-chave

cultura

mostra de filmes paraenses

sindmepa
